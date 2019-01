Mulher morre ao ser arremessada para fora de van após colidir contra viatura em Arcoverde

Uma mulher morreu após ter sido arremessada para fora de uma van ao colidir contra uma viatura da Polícia Militar na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu no sábado (26), mas as informações foram repassadas nesta segunda-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava com um homem na van quando o acidente ocorreu. O motorista tentava fazer uma manobra à esquerda da rodovia, “mas ao invés de acessar o acostamento, reduziu a velocidade”, conforme informou a PRF.

Ainda segundo a polícia, ao virar à esquerda, a van colidiu lateralmente com a viatura. A mulher morreu no local, enquanto o homem teve ferimentos leves. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)