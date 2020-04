Mulher morre após colisão entre carro e caminhão na PE-177

Uma mulher de 26 anos morreu após sofrer um acidente na tarde dessa terça-feira (31) na PE-177, em Garanhuns, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Ana Alice Ferreira da Silva estava dirigindo um carro quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um caminhão.

Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Dom Moura, onde deu entrada já sem vida.

O motorista do caminhão foi ouvido e liberado.

Do NE10 Interior