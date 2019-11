Mulher morre após ser atingida por raio no Sertão de PE

Uma mulher de 25 anos morreu após ser atingida por um raio na Serra da Pitombeira, zona rural de Ipubí, no Sertão pernambucano. A morte ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (25), mas o caso só foi divulgado nessa terça-feira (26).

De acordo com a direção do hospital de Serrolândia, para onde a vítima foi socorrida, Antônia Luciene de Oliveira havia acabado de sair do banho e secava o banheiro quando foi atingida por um raio e acabou morrendo. Ela chegou a ser socorrida, mas já estava morta quando deu entrada.

Ainda segundo informações, a mulher teve os cabelos queimados e sua mão acabou ficando grudada no rodo que usava para secar o local.

O sepultamento ocorreu na manhã dessa quarta-feira (27).

