Uma mulher de 40 anos morreu após ser atropelada na manhã da segunda-feira (30) na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava tentando atravessar a via, quando foi atropelada por um veículo.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo envolvido no acidente não foi identificado e fugiu do local. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. (G1)