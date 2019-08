Mulher morre após ser atropelada por caminhão no Agreste de PE

Uma mulher de 56 anos morreu atropelada na noite da última sexta-feira (2) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Duque de Caxias. A mulher caiu na pista e uma das rodas de um caminhão passou por cima da cabeça dela.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do veículo passou pelo teste do bafômetro e deu normal. Ele foi liberado.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)