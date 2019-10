Mulher morre após sofrer acidente de trânsito na BR 407, no Sertão de PE

Uma mulher de 32 anos morreu na tarde deste sábado (19), após sofrer um acidente de trânsito no KM 115 da BR 407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta pilotada por Emanuela Barbosa de Alencar bateu de frente comum carro. Em seguida, outro veículo passou por cima da vítima, que morreu no local.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu após a vítima fazer uma conversão à esquerda, na entrada do Núcleo 1 do Projeto Senador Nilo Coelho (N1) e bater no carro, sendo lançada na pista. Ainda segundo a PRF, Emanuela não tinha habilitação. (G1)