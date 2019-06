Mulher morre após sofrer choque elétrico ao ligar bomba de água em PE

Uma mulher morreu após sofrer um choque elétrico no domingo (16), em Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu à noite, no Sítio Lagoa de Três Irmãos, na zona rural do município.

De acordo com a família da vítima, Valdilane Gomes de Moura, de 27 anos, estava lavando o banheiro quando precisou ligar uma bomba para encher a caixa de água. Teria sido nesse momento que ela sofreu a descarga elétrica.

Ainda segundo os familiares, ela foi levada para um hospital da cidade, mas deu entrada na unidade de saúde já morta. O corpo de Valdilane foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)