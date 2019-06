Mulher morre com suspeita de Influenza A no Sertão de Pernambuco

Uma mulher de 30 anos morreu nessa quinta-feira (6) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Saúde de Petrolina, a suspeita é que ela tenha sido vítima de Influenza A.

A paciente deu entrada no Hospital Universitário (HU) no dia 28 de maio, depois de apresentar sintomas como febre, tosse e falta de ar. Ela tinha viajado para a Paraíba no início do mês passado. As amostras de exames da paciente serão analisadas para definição da causa da morte.

No início de maio, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou a primeira morte ocasionada pela doença no estado em 2019. A vítima foi um homem de 50 anos que também morreu em Petrolina.

Confira a nota completa

A Secretaria de Saúde, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, informa que, no último dia 28 de maio foi notificado pelo Hospital Universitário (HU) de Petrolina um caso suspeito de Síndrome Respiratória Aguda Grave. A paciente, uma mulher de 30 anos, foi internada no dia 28 de maio apresentando sintomas como febre, tosse, falta de ar, com início dos sintomas no dia 21 de maio. Informações colhidas durante a investigação, foi realizado que a paciente viajou para o município de Souza e Marizopólis no estado da Paraíba em 09/05/2019 e retornou no dia 10/05/2019 para Petrolina. No dia 21/05/2019 começou a apresentar sintomas gripais como tosse seca e coriza. No dia seguinte começou a apresentar febre, e devido ao agravamento dos sintomas respiratórios, a família decidiu levar para o HU no dia 28/05/2019. Paciente após entrada teve piora do quadro sendo encaminhada para UTI e falecendo no dia 06 de Junho. No mesmo dia da internação o hospital realizou a notificação do caso suspeito e entrou em contato com a vigilância do município que tomou todas as pedidas preconizadas para o caso de acordo com diretrizes do Ministério da Saúde.

As amostras de exames da paciente foram encaminhadas para o LACEN-PE, e estamos aguardando o resultado para confirmação do caso. (G1)