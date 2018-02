Mulher morre e 12 pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta na PE-126 em Pernambuco

Uma mulher morreu e 12 pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde dessa quarta-feira (31) na PE-126, em São Benedito do Sul, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um ônibus e uma carreta se chocaram e tombaram na rodovia.

A Secretaria de Transporte de São Benedito do Sul informou que das 12 pessoas, uma criança e três adultos ficaram gravemente feridos. Todas as ambulâncias do município foram usadas no socorro das vítimas.

Os passageiros mais graves foram levados para os hospitais em Palmares e no Recife. As Polícias Militar e Civil estiveram no local. (G1)