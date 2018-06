Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-232 próximo à Serra Talhada

Uma colisão frontal entre dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e duas feridas na madrugada desta quarta-feira (13) na BR-232, em Sitio dos Nunes, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher identificada como Luana Melo de 28 anos, que estava no banco de trás sem o cinto de segurança, morreu no local.

Ainda segundo informações da PRF, um dos veículos tentou desviar de um animal da pista e acabou colidindo com o outro carro. Um homem de 52 anos e uma mulher – de idade não divulgada – tiveram ferimentos graves e foram socorridas para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam) em Serra Talhada, também no Sertão. Outros dois homens – um de 22 e outro de 23 anos – não se feriram. (G1)