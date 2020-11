Mulher morre e homem fica ferido após moto colidir em vaca na BR-232

Um mulher morreu e um homem ficou ferido após um acidente na noite dessa quinta-feira (19) na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu no km 136 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em uma moto quando colidiu com uma vaca. O homem pilotava o veículo e foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

A mulher estava na garupa da motocicleta e morreu no local, conforme informou a PRF. O animal também morreu.

Do G1