Mulher morre e outras duas ficam feridas após carro capotar na BR-423, em PE

Uma mulher de 42 anos morreu no domingo (24) após o carro que ela estava capotar na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro perdeu o controle do veículo em uma curva, saiu da pista e capotou.

No carro estavam cinco pessoas. O motorista e um dos passageiros saíram do local antes da chegada dos policiais. Uma passageira morreu no local e outras duas ficaram feridas. Elas foram socorridas para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil, que vai investigar o caso. (G1)