Mulher morre e três pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-423, em PE

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na madrugada dessa segunda-feira (24) na BR-423, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e capotou em uma ponte.

Uma passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista e três passageiros ficaram feridos. Um dos feridos foi levado para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e outros três foram para um hospital em Iati.

O carro ficou em cima da ponte e foi retirado da rodovia pelo Corpo de Bombeiros. O veículo foi arrastado para o acostamento para evitar um novo acidente. A PRF está no local aguardando a Polícia Civil. (G1)