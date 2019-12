Mulher morre em acidente após moto colidir com cavalos em Custódia

Uma jovem de 18 anos morreu após a moto em que estava colidir com dois cavalos na estrada do povoado de Quitimbú, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu nesta terça-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no veículo pilotado pelo companheiro. Eles trafegavam pela PE-320, quando colidiram com os animais. As vítimas foram socorridas com ferimentos graves para o hospital, mas a mulher já chegou na unidade de saúde sem vida.

O homem ficou internado para receber atendimento médico. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia de Custódia. (G1)