Mulher morre em acidente após motorista perder controle de carro e colidir contra parada de ônibus em Pernambuco

Uma mulher morreu em um acidente na BR-232 em Sairé, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra uma parada de ônibus. O caso ocorreu na última terça (20), mas as informações foram repassadas nesta quinta-feira (22).

Ainda segundo a PRF, a vítima estava ao lado do condutor do veículo e morreu no local. A passageira que estava no banco de trás do automóvel ficou ferida e foi levada para um hospital de Gravatá. O estado de saúde dela não foi informado.