Mulher morre em acidente na BR-104 enquanto seguia para iniciar tratamento contra o câncer

Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi entre um carro da Prefeitura de São Joaquim do Monte, que levava pacientes para fazer tratamento no Recife, com outro veículo de passeio.

Ainda de acordo com a PRF, um dos motoristas tentou uma ultrapassagem e bateu no outro carro. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido junto com os ocupantes do outro veículo para o Hospital Regional do Agreste.

Uma das passageiras, que estava indo para o primeiro dia de tratamento contra o câncer, morreu no acidente, conforme a PRF. O corpo dela foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)