Mulher perde a vida com golpe de facão ao tentar defender marido do irmão

Foto: Reprodução

Simone Silva de Jesus, de 34 anos, foi morta com um golpe de facão no pescoço pelo próprio cunhado na madrugada desta quarta (6) no bairro bairro Jardim das Palmeiras, em Guarantã do Norte (a 780 km de Cuiabá). O suspeito do crime fugiu do local e ainda não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o esposo da vítima relatou a Polícia Militar, que ele e a vítima teriam chegado à casa do suspeito do crime e, em determinado momento, houve uma discussão.

Durante o desentendimento, suspeito, Sebastião Carlos Moreira dos Santos, de 37 anos, em posse de um facão tentou agredir o irmão, Alexandre Moreira dos Santos, de 34 anos, esposo de Simone, no momento em que a vítima entrou na frente e veio a ser atingida com o golpe no pescoço. A mulher foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital Municipal de Guarantã do Norte. O suspeito, após o homicídio, fugiu. A PM realizou várias rondas no intuito de localizá-lo, porém sem êxito. O caso é investigado pela Polícia Civil.

