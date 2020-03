Mulher, pescador e 2 meninos morrem afogados no Agreste de Pernambuco

Uma mulher, um pescador e duas crianças, de 1 e 3 anos, morreram afogados neste fim de semana em Belo Jardim, Garanhuns, Tupanatinga, e Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Uma mulher se afogou na Barragem de Tabocas na sexta-feira (28) em Belo jardim. Amigos que estavam com a vítima acionaram o Corpo de Bombeiros. O corpo da mulher foi retirado por mergulhadores e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Uma criança de 3 anos se afogou na tarde do sábado (29) em Gravatá. O menino ia para casa da tia junto com a mãe, ela se distraiu e a criança foi até a piscina de uma chácara que fica próximo ao local. O menino se afogou e foi socorrido para o hospital, ele chegou a vomitar a água, mas não resistiu. A Polícia Civil vai investigar o caso.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada do domingo (1º) testemunhas informaram que estavam pescando em Garanhuns quando perceberam que a vítima tinha se afastado do grupo de pescadores. Eles foram à procura do pescador e encontraram o corpo dele às margens do açude.

Ainda de acordo com a PM, uma criança de 1 ano e 9 meses também morreu afogada no domingo (1º) em Tupanatinga. O pai da criança contou aos policiais que o filho estava brincando com o irmão.

O pai procurou pelo bebê e, ao se aproximar de um barreiro, viu o corpo da criança boiando na água. A família levou o menino para o hospital, porém a criança já chegou sem vida. O corpo será encaminhado para o IML de Caruaru.