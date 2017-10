Mulher posa nua junto a viatura da polícia na Paraíba e corregedoria investiga caso

A corregedoria da Polícia Militar investiga se houve conduta imprópria de uma mulher que posou nua para fotos em frente a uma viatura da PM da Paraíba, na praia de Tambaba, no Conde, litoral sul do estado. A PM informou que tomou conhecimento das fotos nesta quarta-feira (11) “através de grupos de WhatsApp”, mas que as imagens são de 26 de setembro.