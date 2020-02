Mulher tem 15% do corpo queimado pelo marido em Pernambuco

Uma mulher identificada por Maria Cleidiana dos Santos, de 38 anos, teve o corpo queimado pelo marido na noite de segunda-feira (3) no bairro de Timbi, município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil, a vítima deu entrada no final da noite no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. Maria Cleidiana teve queimaduras de segundo e terceiro grau no lado esquerdo do tronco e coxa e recebeu curativos, segundo a unidade de saúde.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu após uma discussão entre a vítima e o companheiro, que se irritou após Maria Cleidiana derrubar a bebida dele. Ele teria jogado combustível na vítima e depois ateado fogo nela.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Força Tarefa Norte, liderada pelo delegado Adyr Martens, compareceu ao hospital para atender a vítima, que será posteriormente avaliada pelo Instituto de Medicina Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Camaragibe e tem à frente o delegado Abraão Didier.

Maria Cleidiana continua internada na unidade de queimados do HR, mas seu quadro é considerado estável pelos médicos.

Até o momento, o suspeito ainda não foi preso.

Da Folha de PE