Mulher tem moto roubada por bandidos armados em Calumbi, no Sertão de Pernambuco

Uma mulher teve sua motocicleta roubada por criminosos armados na tarde do último sábado (02) em Calumbi, no Sertão de Pernambuco. De a cordo com informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, quatro homens armados assaltaram uma loja e levaram também a motocicleta da vítima, uma HONDA BROS ES NXR 150, cor preta placa PFY 8994.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da referida motocicleta favor entrar em contato o mais rápido possível com a Polícia Civil ou Polícia Militar.