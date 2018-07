Mulher tem traumatismo craniano após ser agredida por marido no Sertão de Pernambuco

Um comerciante de 55 anos é suspeito de agredir a esposa, em Sertânia, no Sertão Pernambucano, no domingo (1º) . A Polícia Militar foi acionada para se deslocar ao hospital local, após a vítima ser internada com suspeita de traumatismo craniano.

Segundo a PM, o médico informou que é possível que o traumatismo tenha sido causado com um bastão de madeira. O suspeito está sofrendo de depressão e já teria tentado tirar a própria vida com uma faca.

O homem foi encaminhado para um hospital de Arcoverde, onde passará por cirurgia. Já a mulher, foi transferida para uma unidade de saúde no Recife. O estado de saúde deles não foi informado. (G1)