Mulher tenta entrar com droga escondida em Cadeia de Araripina

De acordo com a polícia, a mulher que não teve a identidade divulgada, informou que a droga seria para o detento Francisco Edwagner Reis. Ela disse ainda que teria entrado em contato com ele via telefone. De imediato, foi feita uma busca na cela, onde o detento entregou o celular.

A mulher, autuada por tráfico de drogas, foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil juntamente ao material apreendido para serem tomadas as medidas legais.

Via G1 Notícias