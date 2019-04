Mulher tenta matar outra com facada na cabeça em PE

No domingo (28) uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio após uma discussão em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi ferida com uma facada na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que discutiu com uma mulher. Durante o desentendimento, a suspeita usou um facão para ferir a vítima.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi encaminhada para o hospital e não corre risco de vida. Ela denunciou a suspeita e prestou um Boletim de Ocorrência. A suposta criminosa não foi presa até a publicação desta matéria.

Do G1