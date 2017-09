Mulher usada para atrair e roubar caminhoneiros na BR-316 é presa em Floresta

Uma mulher de 22 anos foi detida no último sábado (23) suspeita de integrar uma quadrilha que praticava assaltos na BR-316 em Floresta, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do GATI realizava rondas na cidade por volta das 22h quando se deparou com a mulher pedindo carona na referida rodovia.

“Registros anteriores apontavam que os roubos aos caminhões de carga que por ali trafegavam eram feitos por meliantes que surgiam da caatinga após uma mulher com as mesmas características embarcar no veículo e pedir parada nas proximidades do ‘Bode Assado”, explicou a polícia em uma nota divulgada neste domingo (24).

Assim sendo, o efetivo solicitou apoio da equipe do NIS II da 1ªCIPM para realizarem o monitoramento da mesma, tendo ela embarcado em um caminhão (Scania 310B8X2, prata, 2012/2013, placa ORI-5290), e após percorrer cerca de 7 Km de Floresta sentido Belém do São Francisco, ela pediu parada dizendo que iria descer naquela área, momento esse que o efetivo policial avistou a aproximação de uma pessoa encapuzada, trajando roupas escuras e de porte de uma arma de fogo buscando adentrar na cabine do citado veículo.

Ao tentar ser contido pelos policiais militares, os bandidos efetuaram diversos disparos em desfavor do efetivo o qual reagiu. Ao findo da ação, foi percebido que a imputada havia sofrido lesões na perna e pé que foram causadas pelos disparos de seu comparsa que tinha a intenção de atingir os PMs.

A suspeita ainda teria informado à polícia a identificação de outros homens que participaram da ação criminosa e empreenderam fuga por entre a caatinga.

Em uma busca minuciosa na região do confronto foram encontradas três motocicletas que seriam usadas pelo bando para a fuga, sendo elas: Honda/Bros PGB 2898, Honda/Fan PET 7489 e uma Honda/CG 150 KLT 7133, bem como, cinco capacetes.

