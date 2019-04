Mulher vai a motel e tem R$ 600 furtado em Serra Talhada

A madrugada dessa quarta-feira (17), não foi tranquila para um casal de namorados, após entrarem em um motel de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, uma mulher de 34 anos, acionou a polícia por volta de 02h00, acusando a administração do motel de ter furtado uma quantia de R$ 600,00.

Em depoimento a PM, a mulher informou que estava na suíte com o seu companheiro e o ar-condicionado não estava funcionando, a mesma pediu a ajuda de um funcionário do estabelecimento e foi com seu parceiro para outro cômodo do motel, enquanto o problema estava sendo resolvido.

Ao retornarem para o quarto e na hora que pediram a conta, perceberam que furtaram da sua bolsa a quantia de R$ 600,00.

OUTRO LADO

Em conversa com a polícia, a administração do motel relatou que não tem contato direto com os clientes, por isso pediu que o casal saísse do quarto, e que apenas olhou o televisor e saiu em seguida e que não viu nenhuma bolsa dentro do quarto.

Diante dos relatos as partes foram conduzidas até a Delegacia local.