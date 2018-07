Mulher vítima de ameaças toma a faca do ex-marido em Serra Talhada

Um agricultor de 62 anos, foi detido após ameaçar a sua ex-companheira com uma faca peixeira na noite dessa segunda-feira (09), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, após policiais militares do 14°BPM (GT Trânsito) serem acionados para uma ocorrência na Rua do Cruzeiro, constataram a veracidade do fato, onde o imputado F. R. da Silva., ameaçou sua ex-companheira com uma faca peixeira, que foi tomada pela própria vitima.

Foram realizadas incursões, sendo o acusado localizado e encaminhado á DPC local para as providências cabíveis.