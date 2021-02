Mulheres são presas após cobrarem até R$ 400 para pessoas participarem de falsa seleção de emprego, na BA

Duas mulheres foram presas suspeitas de estelionatário na tarde desta quinta-feira (25), no bairro de Capuchinhos, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

De acordo com a polícia, as mulheres, que não tiveram as identidades reveladas, faziam uma falsa seleção de emprego no momento da prisão. Elas não trabalham em nenhuma empresa e as vagas não eram verdadeiras.

Além disso, diziam que os candidatos teriam que pagar entre R$ 350 e R$ 400 para conseguir a vaga e deveriam deixar os documentos retidos com elas. A polícia não detalhou se os documentos retidos eram utilizados em outras fraudes.

O crime foi confirmado quando os investigadores chegaram à sala em que a dupla usava para aplicar o golpe. Na ocasião, algumas pessoas estavam passando pelo falso processo seletivo e outras estavam no local para pedir o dinheiro de volta, pois já haviam participado da seleção e não o emprego não existia.

Ainda de acordo com a polícia, a dupla já teria aplicado golpes na capital baiana e Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

As mulheres foram encaminhadas para o Complexo Policial de Sobradinho, também localizado em Feira de Santana, e estão à disposição da Justiça.

Por G1/BA