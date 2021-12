Mundo Show causa revolta em vovó serra-talhadense

Na semana passada uma vovó serra-talhadense Luciene Carvalho, 50 anos, entrou em contato com a Redação do Portal Nayn Neto, para questionar de que o Mundo Show, instalado no Shopping Serra Talhada não têm respeitado a lei de crianças com autismo.

Durante a conversa com a Coluna Repórter Ligeirinho, ela contou detalhes do caso.

“Eu sou vó do Matheus, eu descobrir o autismo dele a um ano e pouco, todas as pessoas sabem que ele é autista, ele não é uma criança agressiva, é uma criança normal com cuidados especiais, as pessoas acham que um autista não merece está ali, são crianças inteligentíssima”, afirmou.

“Eles não tem um preparo adequado, só tinha uma menina lá, que já conhece ele, elas não quer que fique no carrinho, a não ser que esteja pagando, eu não iria arrancar ele do carrinho, tem que ter a manobra correta para tirar uma criança autista do brinquedo, uma funcionária totalmente despreparada para atender o caso. Eu vou voltar andar no shopping, vou voltar andar, ele vai brincar, ele vai subir e descer nos brinquedos, lá não têm placa falando sobre a lei do autismo“, disparou.

O OUTRO LADO

A Coluna Repórter Ligeirinho, sempre coerente, buscou a gerência do Mundo Show, para saber como tudo ocorreu. A responsável pelo Mundo Show Serra Talhada é Ayane Lima, que por sinal recebeu de braços aberto a reportagem.

VEJA A NOTA EMITIDA PELO SETOR JURÍDICO DO MUNDO SHOW

“O Mundo Show Park é uma instituição que respeita o próximo e tem estrutura para atender crianças, adolescentes e adultos sem distinção de qualquer diversidade.

Somos uma empresa com fins lucrativos, porém, nunca abandonando o caráter social e humanístico em sua obtenção. Organizamos e oferecemos nosso espaço em parceria com algumas ONGs de ações sociais e inclusive instituições exclusivas de casos de autismo. Repudiamos o preconceito ao próximo.

Nossos funcionários são orientados a respeitar a todos. Na ocasião o parque estava com diversos clientes e existe um tempo limite de utilização dos brinquedos. O ocorrido em questão não é preconceito e sim organização para atendermos a todos os clientes, indiferente de qualquer diversidade social.

Infelizmente ao pedirmos para o cliente se retirar após o tempo limite de utilização, ouve um desentendimento que tomou uma proporção qual não esperávamos. Pedimos desculpas aos envolvidos, serão sempre muito bem-vindos ao nosso parque.

Gostaríamos de voltar a recebê-los. Porém, para que consigamos atender a todos, precisamos manter a ordem e respeitar o tempo de utilização de nossas atrações. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos“, concluiu a nota.