Município de Salgueiro confirma 38ª morte causa pela Covid-19

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19. Agora, o município contabiliza 38 vítimas da doença. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, na noite do domingo (27), a vítima é uma mulher adulta.

Segundo o boletim, a vítima tinha comorbidades. Ela recebeu teste positivo no dia 20 de setembro e estava internada, recebendo cuidados médicos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A paciente faleceu na noite do último sábado (26).

Além desta morte, outras oito pessoas tetaram positivo para a doença. Segundo o boletim, são cinco homens e três mulheres, confirmados através de testes rápidos e pelo método Swab. Todos os novos casos estão em isolamento domiciliar e serão supervisionados pelas Unidades de Saúde de forma periódica até chegarem a fase de recuperação.

Agora, Salgueiro tem 1.598 casos confirmados da Covid-19. O município também apresenta 1.354 curas, além das 38 mortes. O estado de Pernambuco tem 145.016 casos confirmados da Covid-19 e 8.174 óbitos causados pela doença, de acordo com o mais recente boletim divulgado.

Do G1