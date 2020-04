Município de Salgueiro registra primeira morte pelo novo coronavírus

Um homem de 42 anos morreu nesse domingo (26) vítima do novo coronavírus, no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A informação foi divulgada pela prefeitura. Este é o primeiro caso de óbito causado pela Covid-19 no município.

De acordo com a prefeitura, o homem morava na zona rural de Salgueiro e era fumante há bastante tempo. Ele foi admitido no isolamento da UTI do Pronto Socorro São Francisco no dia 9 de abril com quadro suspeito da Covid-19, suspeita que veio a se confirmar com o resultado do material coletado e enviado para exame laboratorial.

Segundo a prefeitura, o paciente foi entubado no dia 12 de abril, apresentando ainda um quadro de insuficiência renal aguda, quando foi iniciado tratamento com hemodiálise e apesar dos esforços da equipe, veio a óbito hoje, 26 de abril. (G1)