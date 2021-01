Municípios de Pernambuco devem ter acesso às doses da CoronaVac nesta terça (19)

A partir desta terça-feira (19), os municípios pernambucanos terão acesso às doses da vacina CoronaVac, que chegaram ao Estado na noite desta segunda (18).

As 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) serão responsáveis por receber os lotes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), e cada município fará a retirada do quantitativo correspondente. Outros detalhes operacionais não foram divulgados a fim de prezar pela segurança durante a logística.

As Geres são unidades administrativas distribuídas pelo território pernambucano. Cada uma abriga um conjunto de municípios e atua de forma mais localizada na atenção básica, na reestruturação da rede hospitalar, em ações municipais, no combate à mortalidade infantil e no combate às diversas endemias.

Pernambuco recebeu 270 mil doses do imunizante da Coronavac/Butantan, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Esse total deverá contemplar 135 mil pessoas, já que são necessárias duas aplicações para cada uma.

Ficou acordado entre o Estado e os municípios que serão beneficiados, inicialmente, trabalhadores de saúde atuantes em UTIs e enfermarias de atendimento à Covid-19, além dos vacinadores, idosos em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência institucionalizadas e indígenas aldeados.

Com o número de doses enviadas, serão vacinados 34% dos trabalhadores de saúde pernambucanos (mais de 99 mil) e 100% dos demais públicos: 26,5 mil indígenas, 2,5 mil idosos institucionalizados e 130 pessoas com deficiência institucionalizados.

Todos os municípios do Estado serão contemplados com um quantitativo de doses equivalente à parte da sua população que se encaixe nesses grupos da primeira fase da imunização. O arquipélago de Fernando de Noronha também recebera um lote. Segundo a SES-PE, a data de entrega depende da disponibilidade de voo.

A recomendação do Ministério da Saúde é que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser entre duas e quatro semanas. Segundo o laboratório Sinovac, desenvolvedor da CoronVac, o intervalo maior apresentou um nível maior de resposta imune em testes recentes.

Em Pernambuco, a orientação, neste momento, é que a vacinação ocorra nos serviços de saúde, nas instituições e aldeias, ou seja, indo até o público prioritário.

“Neste primeiro momento, de acordo com o quantitativo que vamos receber, nossa prioridade será imunizar os trabalhadores de saúde que estão atendendo pacientes da Covid-19 nas nossas enfermarias e leitos de UTI. Havendo doses, devem ser atendidos os serviços de urgência, atenção primária e agentes comunitários de saúde, respeitando a gradação de acordo com o perfil que cada município tem de sua rede de atenção à Covid-19”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

A superintendente de Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo, informou que, para se vacinar, a população deve estar munida do CPF ou cartão SUS.

“É importante que todos os municípios façam a alimentação diária e permanente do sistema de informação para que possamos acompanhar as ações da campanha e público vacinado”, destacou Ana Catarina.

André Longo informou ainda que, além das vacinas, os municípios também irão receber um cartão vacinal produzido pelo Governo de Pernambuco para o registro das doses.

“No cartão, estarão os dados gerais do paciente, o tipo de vacina que foi aplicada e o lembrete para que seja feita a segunda dose. É importante que, além do controle que vamos ter no sistema de informação, o usuário tenha o cartão para voltar e comprovar que fez a vacina”, frisou Longo.

Insumos

Na semana passada, a SES-PE enviou 1,5 milhão de seringas para todos os municípios pernambucanos iniciarem a campanha. Segundo a pasta, há ainda mais 2,5 milhões do insumo em estoque, além da previsão de receber, ainda neste mês de janeiro, outras 2,8 milhões e de adquirir mais 7,5 milhões, totalizando 14,2 milhões de unidades.

