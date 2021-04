MUNICÍPIOS DO RN RELATAM FRASCOS DE CORONAVAC COM QUANTIDADE MENOR DE DOSES

Por Igor Jácome, G1 RN — Pelo menos 3.284 doses da vacina CoronaVac deixaram se ser aplicadas em potiguares porque frascos do imunizante teriam apresentados menos doses que o informado na embalagem, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP). Pelo menos 76 municípios relataram terem recebido frascos com 9 e não 10 doses, como informado na bula. Em nota, Instituto Butatan, que fabrica o imunizante no Brasil, atribuiu o problema a “prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação”.

A Anvisa confirmou “um aumento de queixas técnicas relacionadas à redução de volume nas ampolas da vacina” e afirmou que os relatos estão sendo investigados com prioridade pela área de fiscalização.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vai repor as doses aos municípios por meio da reserva técnica, além de notificar o Ministério da Saúde sobre o problema. Confira no final desta matéria a lista de municípios que notificaram doses a menos nos frascos.

“Os municípios relataram que, ao invés de 10 doses, estão vindo 9. Isso aconteceu também em outros estados, foram até mais que aqui, mas temos que repor, ou haverá uma defasagem na vacinação. Já fizemos um ofício sobre o assunto e vamos enviar hoje (terça, 13) ao Ministério da Saúde “, afirmou Kelly Maia, coordenadora de Vigilância em Saúde.

Parnamirim, na região metropolitana de Natal, foi uma das que registrou o problema e notificou a Sesap. “O que tem ocorrido é que alguns frascos de vacina contém menos doses do que o estabelecido, como, por exemplo, frascos da vacina Coronavac/Butantan, que tem indicação de dez doses e alguns estão vindo com nove doses, e a dose que falta gera uma incidência, que imediatamente é informada à Secretaria de Estado da Saúde Pública”, informou em nota sobre perdas de vacinas.

Casos também aconteceram em estados como Paraná, na Bahia, Goiás e Tocantins, entre outros.

A Anvisa considerou que os eventos são considerados “de baixo risco”, por não haver risco de óbito, de causar agravo permanente e nem temporário. “No entanto, todas as hipóteses estão sendo avaliadas para que se verifique a origem do problema e não haja prejuízos à vacinação em curso no país”, disse.

Em nota, o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios registrem no formulário técnico quando não for possível aspirar o total de doses declaradas nos rótulos das vacinas, para investigação da Anvisa.

Procurado pelo G1, o Instituto Butantan afirmou que cada frasco da vacina contra o novo coronavírus contém nominalmente 10 doses de 0,5 ml cada, totalizando 5 ml, e adicionalmente ainda é envasado conteúdo extra, chegando a 5,7 ml por ampola. De acordo com o instituto, o volume aprovado pela Anvisa seria suficiente para a extração das dez doses.

“Todas as notificações recebidas pelo instituto até o momento relatando suposto rendimento menor das ampolas foram devidamente investigadas, e identificou-se, em todos os casos, prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação. Portanto, não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan”.

De acordo com o instituto, todas as investigações foram feitas e todos os controles realizados nos lotes liberados foram avaliados. “A conclusão encontrada, e já dividida com a Vigilância Sanitária, é que não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes por parte do Instituto Butantan. Na verdade, trata-se de uma prática incorreta no momento do uso das doses”, reforçou.

O Butantan ainda informou que seringas de volumes superiores (ex: 3ml, 5ml), podem gerar dificuldades técnicas para visualizar o volume aspirado. Outro fator decisivo é a posição correta do frasco e da seringa no momento da aspiração. O instituto informou que “irá revisar a bula da vacina Coronavac, no intuito de promover de forma ainda mais clara as informações relacionadas à forma correta de se realizar a aspiração das doses, adicionando inclusive um QR Code que irá direcionar para um vídeo demonstrativo do procedimento”.

Lista de municípios que notificaram doses a menos nos frascos

Natal – 708

Mossoró – 633

Parnamirim – 438

Caicó – 238

São Gonçalo – 52

Ceará Mirim – 89

Assu – 3

Currais Novos – 25

Apodi – 82

Santa Cruz – 19

Extremoz – 51

Macau – 60

João Câmara – 3

Parelhas – 81

Canguaretama – 1

Touros – 61

Caraúbas – 15

Santo Antônio – 20

Jardim do Seridó – 50

Jucurutu – 1

Baraúna – 16

Acari – 39

Alexandria 29

Umarizal – 22

Guamaré – 05

Pendências – 05

Patu – 02

Campo Redondo – 10

Severiano Melo – 04

Angicos – 29

Alto do Rodrigues – 25

Portalegre – 2

Upanema – 18

Poço Branco – 01

Vera Cruz – 06

Serra do Mel – 23

Arês – 3

Lajes – 06

Serra Negra do Norte – 3

José da Penha – 20

Felipe Guerra – 49

Tenente Ananias – 60

Afonso Bezerra – 02

Lagoa Salgada – 02

Grossos – 39

Ouro Branco – 13

Doutor Severiano – 9

Pureza – 02

Encanto – 12

Jaçanã – 08

Serrinha dos Pintos – 05

São Miguel do Gostoso – 11

Pedro Avelino – 3

Itaú – 7

Riacho de Santana – 2

Janduís – 51

São José do Seridó – 12

Jandaíra – 2

São Fernando – 11

Rodolfo Fernandes – 6

Riachuelo – 12

Bento Fernandes – 2

Tenente Laurentino – 7

Tibau – 01

Pilões – 10

Rafael Godeiro – 7

São Francisco do Oeste – 01

Água Nova – 07

Riacho da cruz – 01

Senador Georgino Avelino – 05

Santana do Seridó – 15

Japi – 06

Triunfo Potiguar – 01

Jardim de Angicos – 03

Taboleiro Grande – 08

Galinhos – 02

