Músico é assassinado com uma facada no peito em Salgueiro

Um músico identificado como Raydan de Melo, de 23 anos, foi morto a facadas no sábado (2) em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. O crime aconteceu na rua Santa Luzia, no Divino.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que Raydan estava sendo ameaçado por três homens com uma faca. Eles atingiram a vítima e fugiram.

A vítima foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado e a até publicação desta matéria ninguém foi preso.