Músico é morto a tiros durante show de réveillon em Custódia, no Sertão de Pernambuco

Durante uma comemoração de fim de ano que acontecia no Sítio Açudinho, na Zona Rural de Custódia, município do sertão de Pernambuco, o cantor da festa foi surpreendido com vários tiros disparados em sua direção.

O músico Robson Batista de Lima, 29 anos, mais conhecido por ‘Robson Vaqueiro’, não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e veio à óbito. O crime ocorreu por volta da 01h30 da madrugada desta segunda-feira (1).

O clima de confraternização cessou depois que um homem conhecido como “Naldo de Urubano” parou a moto e foi em direção ao cantor. Ele efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Outro ferido

Um rapaz que estava na festa tentou impedir a fuga do suspeito, mas foi atingido com um tiro na perna.

A polícia foi acionada e iniciou as buscas pelas redondezas. Durante a operação, foram encontrados um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo quatro já disparadas e duas balas intactas, além de um punhal.

O acusado de cometer o crime segue foragido e a motivação do crime ainda é desconhecida.

