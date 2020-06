Na APAE Serra Talhada: tem “Arraiá Virtuá” sim senhor

A instituição da APAE Serra Talhada, desde quando iniciou os decretos do isolamento social, devido ao novo COVID-19, vem seguindo todas as orientações da OMS e respeitando as decisões tomadas pelas autoridades estadual e municipal.

De todas as aglomerações e tradições inviabilizadas pela pandemia, as festas de São João serão uma das ausências mais sentidas. Mesmo nesse cenário desafiador, a equipe de gestão, colaboradores e seus voluntariados se uniram para realizar na próxima terça-feira, dia 30, às 18h, o 23º Arraiá da APAE o “encontro” será pela plataforma zoom e transmissão das atrações via canal da APAE no YouTube.

Nomes como o rei do forró Assisão, Brenda Carvalho, Leia Emanuele e a tradicional banda de todos os anos Naldinho Carvalho & forró tição de fogo farão a animação do evento levando para as casas muito forró e arrasta-pé. Além da música, o Arraiá Virtuá terá sorteio de brindes, desafios, concurso de traje típico junino, quadrilha online e muito mais, tudo pensado de forma virtual e interativa.

É claro que as comidas típicas não poderiam faltar, e pensando nisso a equipe de organização irá circular na cidade com Drive thru cheio de coisas deliciosas.

Confira toda a programação:

18h – Abertura

18:30 – Naldinho Carvalho & forró tição de fogo.

19:30 – Participações (Brenda Carvalho / Leia Emanuele / Assisão.

20h – Concurso da melhor dança

20:30h – Concurso da melhor Fantasia.

21h- Naldinho Carvalho & forró tição de fogo.

21:30 – Sorteio

22h – Encerramento.