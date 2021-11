Na COP26, Paulo Câmara apresenta compromissos do Nordeste com sustentabilidade

O governador Paulo Câmara participa da COP26, em Glasgow, na Escócia, com o compromisso de ampliar a inserção dos chamados governos subnacionais no enfrentamento ao aquecimento global e no desenvolvimento sustentável.

Ele também apresenta as ações estaduais voltadas para a preservação ambiental e firma parcerias contra o desmatamento ilegal, demonstrando que a agenda ambiental do Brasil não se resume aos retrocessos registrados no âmbito federal.

O governador viaja nesta quinta-feira (04.11) e retorna no próximo dia 10. Nesse período, Luciana Santos assume o Governo de Pernambuco.

Paulo Câmara será palestrante em eventos da Under 2 Coalition – grupo formado por governadores de vários países comprometidos com a mitigação de gases do efeito estufa – da Aliança para Ação Climática (ACA) e da Associação Mundial de Governos Locais e Subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável (ICLEI).

“Nossa participação, assim como as de outros governadores brasileiros, passará uma mensagem de que a agenda ambiental é uma prioridade e que a falta de compromisso federal com o tema não se estende aos Estados brasileiros. Temos também iniciativas importantes para compartilhar e apresentar ao mundo o potencial do Nordeste, uma região estratégica e com uma matriz energética verde”, destacou Paulo Câmara.

Agenda do governador Paulo Câmara na COP26

Dia 6 de novembro – 10h – Abertura da Assembleia Geral do Under 2 Coalition 2021.

Dia 7 de novembro – 12h15 – Painel internacional de governadores da Under 2 Coalition 2021.

Dia 8 de novembro – 10h – Assinatura e lançamento de Convênio com a empresa Timbeter para gestão da indústria madeireira.

12h – Evento da ACA: All in the Race to Zero.

17h30 – Evento do ICLEI: Acelerando os planos de ação climática.

Dia 9 de novembro – 10h – Assinatura da Declaração de Edimburgo da COP26.

14h – Assinatura de termo de compromisso no evento Governadores pelo Clima.

Do Nill Júnior