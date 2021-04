Na madrugada deste domingo (25), ocorreu um acidente fatal na cidade de Serra Talhada. O caso aconteceu na Avenida Afonso Magalhães, por volta das 05h00.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de colisão entre um motociclista e um poste. Ao chegar no local, a vítima, Bruno Henrique Soares Silva, 22 anos, estava sem sinais vitais. Ele era conhecido como “Bruninho”.

Foi constatado que o jovem estava com graves escoriações no pescoço, e uma fratura exposta na clavícula. O jovem conduzia uma motocicleta modelo Honda XRE 300 quando sobrou na curva, e colidiu em um ponto de mototáxi, morrendo na hora.

A guarnição realizou os procedimentos necessários e retornou ao Batalhão. No local, ficaram a PM e a GCM na espera da PC.

Do Nayn Neto