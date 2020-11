Na véspera da prescrição, Serra vira réu acusado de caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro

Faltando um dia para a prescrição do processo, o senador José Serra (PSDB-SP) virou réu na Justiça Eleitoral de São Paulo, nessa quarta (4), acusado de receber R$ 5 milhões em caixa dois na campanha de 2014.

O tucano responderá na Justiça sob acusação de falsidade ideológica eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro.

O juiz eleitoral Marco Antonio Martin Vargas recebeu denúncia do Ministério Público Eleitoral de São Paulo horas depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, devolver o caso para a primeira instância.

Caso o magistrado não decidisse, Serra não responderia à ação por excesso de prazo.

Serra é acusado de receber doações não declaradas à Justiça durante a campanha eleitoral em que foi eleito para o Senado, em 2014. Segundo a acusação, o repasse foi feito por meio de uma estrutura financeira e societária montada por José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, que também se tornou réu nesta quarta (4).

Serra e Seripieri Filho foram alvos da Operação Paralelo 23, deflagrada pela Polícia Federal no final de julho. A PF e o MPF acusam Serra de ter recebido R$ 5 milhões em repasses divididos em três parcelas – duas de R$ 1 milhão e outra de R$ 3 milhões.

O juiz Marco Antonio Martin Vargas considerou que os indícios trazidos pelo Ministério Público Eleitoral justificam o recebimento da denúncia sob a acusação dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro.

A operação é baseada na delação do empresário Elon Gomes de Almeida, que disse, em acordo com o Ministério Público, que os repasses feitos ao então candidato ao Senado foram forjados por meio de notas fiscais de serviços que não foram prestados. Essas notas foram anexadas como prova pela Promotoria Eleitoral.

O magistrado, ao aceitar a denúncia contra Serra e Seripieri Júnior, decidiu que os autos do processo devem permanecer sob sigilo para “evitar interferências indevidas no processo eleitoral municipal de 2020”.

O sigilo deverá ser levantado após o segundo turno das eleições deste ano, que acontece no dia 28 de novembro. Outros dois empresários, Arthur Azevedo Filho e Mino Mattos Mazzamati, também se tornaram réus no processo.

A reportagem tentou contato com a assessoria do senador e com sua advogada, mas não obteve resposta até o momento.

O processo contra José Serra estava parado desde setembro após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, puxar o inquérito para a sua responsabilidade por entender que poderia haver violação à prerrogativa de foro privilegiado do senador. O ministro devolveu os autos nesta terça (3), véspera da prescrição, para o juiz Martins Vargas.

No início de setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu que o caso fosse devolvido à Justiça Eleitoral com urgência pelo risco de prescrição. A subprocuradora Lindôra Araújo enviou manifestação a Gilmar Mendes apontando que as investigações contra Serra não envolvem o atual mandato e não violam a prerrogativa de foro privilegiado.