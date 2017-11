Namorado de Fátima Bernardes é de Pernambuco e vai assumir Iterpe na gestão Paulo Câmara

É com um pernambucano que a apresentadora Fátima Bernardes aparece de mãos dadas em foto que circula, nessa quinta-feira (2), nas redes sociais: Túlio Gadêlha. Ele é um quadro orgânico do PDT- PE e vai assumir o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (Iterpe), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura da gestão Paulo Câmara, que passou à cota do PDT, recentemente, como a coluna antecipou.

O PDT, em Pernambuco, é presidido pelo deputado federal Wolney Queiroz. Túlio, que tem 29 anos, já concorreu a deputado federal em 2014. Teve 3.495 votos.

Da Folha de Pernambuco