Namorado de Fátima Bernardes, Gadêlha recebeu doação de empresa investigada na Lava Jato

Apontado como novo namorado da apresentadora Fátima Bernardes, o advogado Túlio Gadêlha recebeu R$ 50 mil da empreiteira Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, nas eleições de 2014, de acordo com o site de prestação de contas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Filiado ao PDT de Pernambuco, Gadêlha havia concorrido ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Segundo o TSE, a empresa consta como uma das doadoras do Comitê Financeiro do PDT e teria recebido cerca de R$ 1,1 milhão. Desse montante, cerca de R$ 50 mil foi repassado à campanha do advogado.

A Carioca Engenharia é citada várias vezes na Operação Lava Jato e em seus desdobramentos, como no pagamento de propina no contrato das obras do Arco Metropolitano, do PAC Favelas e da Linha-4 do Metrô, no Rio. A construtora também aparece como uma das empresas que teria feito pagamentos no exterior aos ex-deputados Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, ambos do PMDB.

Em 2014, receber doações de empresas privadas para gastos de campanha não era uma prática ilegal. A reportagem entrou em contato com Túlio Gadêlha, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Novo affair de Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco e é presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco. Em sua página no Facebook, o advogado também aparece como diretor da Fundacentro, em São Paulo.

Em 2014, Gadêlha se candidatou a deputado federal, mas recebeu apenas 3.495 votos e não foi eleito. Em fotos postadas em sua conta no Facebook, o advogado aparece ligado a movimentos sociais, como a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e FUP (Federação Única dos Petroleiros), e em atos em defesa da ex-presidente Dilma Rousseff.

O advogado também é defensor de causas sociais, com a luta por direitos do movimento LGBT, e faz oposição ao governo Michel Temer. Em sua foto de capa no Facebook, Túlio Gadêlha aparece sentado na rampa do Congresso com um cartaz pedindo “Diretas Já”.

Em uma de suas publicações, Gadêlha usa a hastag #GloboGolpista para reclamar do pouco tempo em que a Globo, emissora em que Fátima trabalha, dedicou à defesa de Dilma Rousseff, no ano passado.

Fátima e o namorado foram flagrados juntos, por um fotógrafo, na noite desta quinta (2). Mas desde setembro já eram vistos juntos.

