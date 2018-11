Namorado furta celular de ex e pede lençol de volta em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada acabou detido pela polícia, após furtar o celular da sua ex-namorada na madrugada do último domingo (18), no bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, após ser localizado pelo policiamento, o homem informou que só devolveria o celular, caso a ex-namorada devolvesse um lençol que teria levado. Mas a vítima negou-se a devolver o objeto, pois segundo ela também era seu.

Diante da negativa de acordo por parte dos envolvidos, eles foram encaminhados á DPC para as medidas cabíveis.