‘Não é hora de abrir as coisas para aglomerar as pessoas’, diz pesquisador da UFPE

Com o fim da quarentena mais rígida, decretada entre 16 e 31 de maio em cinco cidades pernambucanas, o epidemiologista da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Jones Albuquerque, que estuda os dados da Covid-19 no estado, afirmou que o período estabilizou a curva de casos. O pesquisador, porém, afirma que ainda não é possível relaxar totalmente o isolamento.

“Quando começou a quarentena mais restrita, a gente tinha uma previsão de ter entre 3 mil e 4 mil óbitos. Seguramente a gente deixou de matar cerca de 1 mil pessoas na Região Metropolitana do Recife”, afirmou Albuquerque. Até o domingo (31), Pernambuco contabilizou 2.807 óbitos de pacientes com a Covid-19.

Ainda de acordo com o pesquisador, a curva que mostra o aumento de casos foi estabilizada durante o período de quarentena restrita nas cidades do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. “A gente tem a curva estabilizada, mas não tem em decadência, que é o que a gente quer”, disse.

Diante disso, Albuquerque afirma que ainda não é o momento de retomar o funcionamento do comércio e de outras atividades, como deve ocorrer em Petrolina, no Sertão, a partir desta segunda-feira (1º). “Não é bom, infelizmente. A pandemia está vindo para as Américas, o Brasil é o carro-chefe e não é hora de abrir as coisas para aglomerar as pessoas”, alegou.

Em uma comparação com Barcelona, na Espanha, que levou 53 dias para retomar atividades, as cinco cidades do Grande Recife que passaram pela quarentena mais rígida ainda precisam aguardar. “As medidas estão certas, o que a gente não pode é aglomerar as pessoas de volta”, informou.

Nesta segunda-feira (1º), com o aumento da movimentação em ruas do Grande Recife, o pesquisador alertou para a manutenção das medidas de isolamento social. “Se a gente conseguisse travar mesmo, sem andar carro nenhum na rua, bastariam as duas semanas definidas pelo governador”, informou o pesquisador. (G1)