“Não existe a menor possibilidade de sumir dinheiro de conta da Caixa”, afirma representante do banco

O vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa Econômica Federal (CEF), Cláudio Salituro, esclareceu nesta quinta-feira (9) o caso do “sumiço” do dinheiro do auxílio emergencial após tentar transferir o recurso para carteiras digitais como o Nubank e o PicPay. Salituro afirmou que: “Não existe a menor possibilidade de sumir dinheiro de conta da Caixa”.

“O que aconteceu foi que alguns clientes fizeram o uso do mesmo código de barras e pagaram o mesmo valor. Isso motivou uma verificação do banco responsável por aquele boleto, e a Caixa verificou que não existiam problemas”, explicou.

Ainda de acordo com o representante da Caixa, há controles como o extrato da conta, através do qual o cliente pode acompanhar o dinheiro que entra e sai.

“Talvez no momento de compensação de uma TED, de uma cobrança, pode existir… Tanto é que no processo de cobrança, muitas instituições financeiras informam que o crédito pode acontecer em até três dias, porque sai aquele dinheiro do banco que pagou o boleto, passa por uma câmara de compensação e é transferido para a outra instituição”, detalha.

Ainda segundo ele, quando ocorre algum problema na transação, o dinheiro volta para a conta de origem.