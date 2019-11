Não há previsão de chuva para o estado de Pernambuco

A previsão do tempo desta quinta-feira (21) é de tempo parcialmente nublado a claro em todo o estado de Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o Grande Recife deve marcar a temperatura máxima de 33° C.

As regiões da Zona da Mata Norte e Sul, sem previsão de chuva, devem receber máxima de 33° C e 34° C, respectivamente.

O Sertão de Pernambuco e São Francisco marcam a maior temperatura do Estado com 38° C. Os moradores das regiões devem ficar atentos à baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Serra Talhada a umidade mínima deve alcançar os 30%.

Confira a previsão completa:



Região Metropolitana

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 33° Mínima: 24°

Mata Norte

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 33° Mínima: 22°

Mata Sul

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 34° Mínima: 22°

Agreste

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 34° Mínima: 18°

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 38° Mínima: 19°

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura (ºC): Estável

Máxima: 38° Mínima: 23°