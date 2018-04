Não perca: O V Festival Vamos Fazer Poesia!

No próximo sábado (28) São José do Belmonte será palco do maior Festival de Poesia do Mundo, mais de 60 poetas de todo o Nordeste e outras regiões do país, estarão declamando suas glosas. O grande homenageado do evento será o poeta Zé Adalberto do Caroço do Juá, que estará presente no V Festival Vamos Fazer Poesia. A Homenagem Póstuma desse ano será para o grande poeta e compositor Zé Marcolino.

A abertura do festival acontecerá às 11h00 com os repentistas: VALDIR TELES E DIOMEDES MARIANO e também será entregue e lançado o livro do poeta vencedor do IV Festival Vamos Fazer Poesia: Ramon Medeiros da cidade de Patos-PB.

Às 13h os poetas subirão ao palco para declamar (lê) os versos.

Às 17 ou 18h, após todos os poetas se apresentarem, acontecerá o anúncio dos 10 melhores poetas do ano e o GRANDE VENCEDOR DO V FESTIVAL.

Após as declamações: Chico Arruda e seu grupo interpretando o poeta Zé Marcolino, fará um grandioso show.

Adquira a sua entrada (vale um livro) pelos fones: (87) 9.9956-4137 | (87) 9. 9956-4133

Serviço



Evento: V Festival Vamos Fazer Poesia

Local: Clube de Campo Rancho das Águas ( Sítio Jurema – São José do Belmonte-PE)

Data: 28/04/2018

Horário: Às 11h00