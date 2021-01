‘Não tenham medo’, diz Mônica Calazans, 1ª pessoa a ser vacinada no Brasil

A terceira pessoa a ser vacinada no Brasil é a médica geriatra Fabiana Fonseca, médica pediatra do hospital Padre Bento, em Guarulhos.

O segundo a ser vacinado foi o enfermeiro Wilson Paes de Pádua, de 57 anos, do hospital Vila Penteado, na Zona Norte. “Estou muito feliz, acho que nós temos que lutar pela vacina, lutar pela ciência, para melhorar a saúde e sair dessa pandemia. Me sinto muito orgulhoso e feliz desse momento”.

No evento, foi vacinada a primeira indígena do país. Vanusa Kaimbé, de 50 anos, é técnica de enfermagem e assistente social, presidente do conselho dos indígenas kaimbe do estado de São Paulo. Ela vive na “aldeia Kaimbé filhos da terra”, em Guarulhos.