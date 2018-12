‘Natal Sertanejo’ contará com shows musicais em Salgueiro

As comemorações de fim de ano serão realizadas em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, entre os dias 22 e 24 de dezembro, com o ‘Natal Sertanejo’. A programação contará com shows musicais em frente à Associação Cultural de Salgueiro (ACS), na Rua Otávio Leitinho, bairro Santo Antônio. As atrações começarão sempre a partir das 21h.

Confira a programação:

22.12 (sábado)

21h – Marcílio Kinô

23h30 – Orquestra Reprise

23.12 (domingo)

21h – Paulo e Ricardo

22h30 – Ângela Espíndola

00h00 – Cezar Souza

24.12 (segunda-feira)

21h – Zunzumbama

23h30 – Dorge