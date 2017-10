Natinho do Sindicato é o novo presidente do PSB em Mirandiba, no Sertão de PE

O PSB estadual elegeu o jovem vereador, líder sindical, Natinho do sindicato para presidente do PSB de Mirandiba no sertão pernambucano, tendo em vista que o mesmo vem numa grande luta junto com o partido e se destacou no 14º congresso do PSB estadual, realizado na cidade do Recife no mês de agosto do corrente ano, tendo como vice o líder estudantil e advogado Dr. Nael Potência. “O Partido​ Socialista Brasileiro está vivendo um momento histórico em Mirandiba. O PSB está resgatando suas raízes de esquerda, vamos resgatar e filiar vários segmentos no PSB Mirandibense, tais como: Juventude, mulheres, Quilombolas, indígenas e sindical.

Com o resultado das eleições Municipais em 2016, vimos o Partido Socialista Brasileiro em Pernambuco manter sua representatividade e liderança, elegendo 70 prefeitos e mais de 350 vereadores em todo o Estado. Esse desempenho é resultado de trabalho, de fortalecimento da legenda, que é feito internamente através dos debates com nossa militância e resultado em ações concretas dos governos Socialistas, sempre voltado para aqueles que mais precisam. Neste ano, o PSB tem como desafio continuar dialogando com a base partidária. A comissão provisória de Mirandiba é uma comissão de jovem que representará a nova política e irá unir e dialogar com os vários segmentos da sociedade mirandibense”. Disse o Dr. Nael, vice-presidente e articulador político do PSB mirandibense.