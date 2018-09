Luto: Nego da Capoeira morre aos 42 anos no Recife

Morreu na tarde desta segunda-feira (10), aos 42 anos, na capital pernambucana, Recife, o professor de capoeira, Vanilso Leite da Silva, mais conhecido como ‘Nego da Capoeira’.

Nego da Capoeira foi vítima de um grave acidente de trânsito na última segunda-feira (03), na BR-232 nas proximidades do distrito de Bom Nome, em São José do Belmonte. Nego tinha fraturado os dois fêmur e foi socorrido para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), e logo em seguida transferido para o Hospital Regional de Arcoverde. Mas após ter um agravamento no seu estado de saúde nesse domingo (09), o capoeirista foi encaminhado para o Hospital da Restauração.

Nego realizava diversos projetos sociais no bairros mais carentes da cidade, principalmente no Bom Jesus, onde morava. Um dos eventos era o Encontro Nordestino do Grupo Capoeira Muzenza, que todos os anos era realizado.

Relembre: Nego da Capoeira sofre grave acidente na BR-232 próximo a Bom Nome

Sabemos que a partida deste mundo é algo normal e que, de repente, as pessoas vão para um lugar melhor, ao menos é o que dizem, não sabemos se é verdade ou não, pois ninguém nunca voltou para nos contar como são as coisas.

Tudo é apenas conjecturas…

Perder alguém é sempre doloroso para aqueles que ficam, mas talvez para quem parte, não seja tão ruim… Se desprender do magnetismo que nos prende ao solo, as necessidades de materiais para sobreviver neste plano, enfim, a morte também pode ser um anjo libertador da pessoa e também da família, pois quem gosta de ver alguém próximo sofrendo lentamente sem esperanças de cura?

Mas, tais coisas, infelizmente acontecem para aprender, que não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer deste momento em diante.

Equipe Jornal Desafio